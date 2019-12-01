Un éxito la inauguración del Segundo Festival del Maíz en Jiquilpan 

Jiquilpan, Michoacán, 14 de marzo de 2026.- El Presidente Municipal de Jiquilpan, Gerardo Olloqui Estrada, encabezó este sábado la inauguración de la Segunda Edición del Festival del Maíz, un espacio que celebra y enaltece la cultura, las tradiciones y la identidad que distinguen a las y los jiquilpenses.

Este festival se realiza en el marco de la Feria de la Expropiación Petrolera Jiquilpan 2026, donde familias del municipio, visitantes y participantes de distintas regiones se dieron cita para disfrutar de una celebración dedicada a uno de los símbolos más importantes de nuestra historia y de nuestra tierra: el maíz.

Durante la inauguración participaron artesanos, cocineras tradicionales, danzantes y productores provenientes de los municipios de Cojumatlán, Sahuayo, Santa Clara del Cobre, Cuitzeo y Cotija, quienes compartieron con el público lo mejor de la gastronomía local y regional, así como una amplia muestra de artesanías que reflejan el talento, la creatividad y la tradición de nuestras comunidades.

El Presidente Municipal destacó que este festival fortalece el orgullo por nuestras raíces y promueve el encuentro cultural entre municipios, además de impulsar la actividad turística y económica de la región.