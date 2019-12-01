Chivas golea a Santos Laguna y suma tres puntos en el torneo 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 19:56:11

Guadalajara, Jalisco, 14 de marzo de 2026.- La actividad de la Jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, continuó este sábado con el duelo entre el Club Deportivo Guadalajara y Santos Laguna, encuentro que terminó con una contundente victoria de 3-0 para el conjunto rojiblanco en el Estadio Akron.

Desde el inicio del partido, el equipo local tomó el control del balón y generó las principales oportunidades de peligro. La presión temprana rindió frutos al minuto 12, cuando Armando González culminó una destacada jugada colectiva para abrir el marcador a favor del Guadalajara.

El dominio del llamado Rebaño Sagrado se mantuvo durante la primera mitad. Al minuto 31, nuevamente González apareció para ampliar la ventaja tras una acción ofensiva por la banda derecha, firmando su doblete y confirmando el buen momento goleador que atraviesa en el torneo.

Para la segunda parte, Chivas continuó buscando ampliar la diferencia. González estuvo cerca de completar su triplete, pero su remate salió desviado. Posteriormente, Ángel Sepúlveda también estuvo cerca de marcar, aunque su disparo se estrelló en el poste.

Cuando el encuentro estaba por concluir, Ricardo Marín sentenció el marcador al minuto 90+2 con un disparo dentro del área que significó el 3-0 definitivo.

Con este resultado, el Guadalajara alcanzó 24 puntos en el campeonato y aún tiene pendiente su duelo frente al Club León. Además, Armando González llegó a siete goles en el certamen, colocándose nuevamente en la pelea por el liderato de goleo del torneo.