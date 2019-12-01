Madre e hijo de 11 años pierden la vida tras intento de asalto en Los Reyes La Paz, Estado de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 22:31:53

Los Reyes La Paz, Estado de México, 14 de marzo de 2026.- Un niño de 11 años y su madre perdieron la vida luego de un intento de asalto ocurrido en el municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, la familia caminaba hacia su domicilio cuando presuntamente fue interceptada por delincuentes que intentaron despojarlos de sus pertenencias. Durante el ataque, los agresores dispararon contra las víctimas.

Como resultado del ataque armado, la madre y el menor murieron en el lugar, mientras que una adolescente de 15 años, integrante de la misma familia, resultó herida. La joven fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Tras la agresión, los responsables lograron darse a la fuga, por lo que hasta el momento se desconoce su identidad y paradero.

Elementos de seguridad acudieron al sitio y acordonaron la zona para permitir que peritos realizaran las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado la identidad de la mujer y del menor que perdieron la vida.