López Obrador reaparece en redes sociales y llama a realizar donaciones en apoyo al pueblo cubano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 22:05:08

Ciudad de México, 14 de marzo de 2026.- El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció en redes sociales este sábado con un mensaje en el que pidió apoyo económico para ayudar al pueblo de Cuba ante la situación que atraviesa la isla.

En su publicación, el exmandatario señaló que, aunque actualmente se encuentra retirado de la vida pública, le preocupa lo que calificó como intentos por “exterminar” al pueblo cubano por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía.

López Obrador también hizo referencia a una frase atribuida al expresidente Lázaro Cárdenas durante la invasión de Invasión de Bahía de Cochinos en 1961, conocida en Cuba como Playa Girón, para sostener que México no debe ser indiferente ante la situación que vive la isla.

Por ese motivo, invitó a las personas interesadas a realizar donaciones a una cuenta de banco, abierta por la asociación civil Humanidad con América Latina. Según explicó, los recursos serán destinados a la compra de alimentos, medicinas, petróleo y gasolina para apoyar a la población cubana.

“Que cada quien aporte lo que pueda”, expresó el exmandatario en su mensaje, con el que convocó a la solidaridad hacia Cuba.