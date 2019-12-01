Fallece una persona en accidente vehicular en la Morelia-Salamanca 

Fallece una persona en accidente vehicular en la Morelia-Salamanca 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 21:01:26
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Morelia, Michoacán, 14 de marzo de 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al accidentase con la camioneta en que viajaba, una persona perdió la vida, hechos registrados en la carretera Morelia-Salamanca en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la refería carrera, el las inmediaciones de la colonia Los Ángeles, se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio se trasladaron elementos de tránsito quienes al arribar encontraron volcada una camionera ya dentro de esta a una persona sin vida.

Con base en lo anterior al sitio se trasladaron elementos de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo, e indicaron las indagatorias que el caso amerita.

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