En las narices de autoridades federales y estatales: Expo Tacámbaro se convierte en presunta cumbre criminal con palenque y corridos prohibidos; hablan de homenaje al Mencho

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 20:15:32

Tacámbaro, Mich., a 14 de marzo de 2026.— Mientras miles de personas abarrotan la ExpoTacámbaro 2026, denuncias difundidas en la región señalan que la principal feria del municipio habría sido utilizada como punto de reunión de presuntos operadores vinculados al crimen organizado de Jalisco, todo ello —afirman críticos— bajo la mirada de autoridades locales y fuerzas de seguridad desplegadas en el evento.

Las acusaciones apuntan particularmente a Raudel Campos Murillo, ex tesorero del Ayuntamiento de Tacámbaro, quien en el pasado estuvo envuelto en polémica nacional luego de revelarse que había sido condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con una red de prostitución y posteriormente deportado a México antes de ocupar el cargo público.

Tras estallar el escándalo político que además lo vinculó al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Campos Murillo renunció a la tesorería municipal en 2024, pero su nombre ha vuelto a circular ahora en denuncias locales que lo señalan como presunto operador en la organización de actividades relacionadas con la feria, al ser muy cercano al actual alcalde Alejandro Fuerte, quien reemplazó al asesinado Salvador Bastida.

De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales y entre actores políticos de la región, junto con Campos Murillo también aparece mencionado Andrés Arandas, identificado en esos reportes como “El Sobrino” o “El Junior”, quien sería un presunto operador regional ligado al CJNG.

Hasta el momento, estas acusaciones no han sido confirmadas oficialmente por autoridades federales o estatales.

Palenque lleno pese a advertencias del gobierno estatal

Uno de los puntos más polémicos es el palenque instalado dentro del recinto ferial, donde cada noche se concentran cientos de asistentes para espectáculos y apuestas.

El tema resulta especialmente delicado porque el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha sostenido públicamente que los ayuntamientos no deben autorizar palenques, por lo que su presencia en ferias municipales ha generado controversia política.

Pese a ello, imágenes difundidas durante la inauguración muestran un palenque abarrotado, resguardado por elementos de seguridad pública.

Corridos polémicos y versiones de homenaje

El cartel musical también ha provocado críticas. Entre los artistas anunciados destacan Los Alegres del Barranco y Los Originales de San Juan, agrupaciones que en distintos momentos han enfrentado sanciones o investigaciones por interpretar narcocorridos en eventos públicos.

En redes sociales incluso ha circulado la versión de que durante las presentaciones podría interpretarse un corrido dedicado a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” y líder del CJNG, lo que algunos asistentes interpretan como un supuesto homenaje al llamado “Señor de los Gallos”.

Hasta ahora, esa versión no ha sido confirmada oficialmente, pero la presentación de los grupos afines parece más que una coincidencia.

Fiesta popular en medio de la polémica

La celebración ocurre además en un contexto delicado para Tacámbaro, municipio que en los últimos meses ha enfrentado crisis políticas, investigaciones federales y episodios de violencia que han puesto a la región bajo la lupa.

A pesar de ello, la ExpoTacámbaro 2026 continúa congregando a miles de asistentes cada noche, entre conciertos, juegos mecánicos y el bullicio del palenque.

Mientras la fiesta sigue, también crecen las preguntas sobre quién controla realmente la organización del evento y qué intereses se mueven detrás de la feria más importante del municipio.