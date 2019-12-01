Turismo internacional en México repunta 12.3% en julio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 12:52:00
Ciudad de México, a 11 de septiembre 2025.- El turismo internacional en México repuntó un 12.3 por ciento interanual el pasado mes de julio, al recibir a más de 8.4 millones de turistas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según datos del organismo autónomo, de la cifra total, 4.24 millones fueron visitantes internacionales que pernoctaron, cifra 6.1 por ciento superior a la del año anterior, mientras que 4.15 millones fueron excursionistas que no pasaron la noche en el país, un aumento del 19.5 por ciento.

Mientras tanto, los turistas de internación —quienes ingresan más allá de la franja fronteriza— ascendieron a 2.42 millones, un 3.2 por ciento más interanual.

De este grupo, 80.8 por ciento llegó por vía aérea, con un leve repunte de 0.7 por ciento, y 19.2 por ciento por vía terrestre, con un alza de 15.7 por ciento.

Por otra parte, los turistas fronterizos sumaron 1.81 millones, un 10.3 por ciento más que en julio de 2024.

