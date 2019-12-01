Turismo internacional en México crece 8.5% en febrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 08:47:49

Ciudad de México, a 11 de abril 2026.- El turismo internacional en México creció un 8.5 por ciento durante el pasado mes de febrero, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el organismo autónomo, en el segundo mes del presente año llegaron al país 8.01 millones de turistas extranjeros, en comparación con los 7.38 millones del mismo periodo del año anterior.

El principal repunte anual sucedió en los turistas fronterizos, que en febrero de 2026 crecieron 13.4 por ciento interanual hasta superar los 1.57 millones de personas.

No obstante, la cifra de quienes llegaron en avión decreció un 0.5 por ciento, hasta los 2.07 millones.

Por otra parte, el gasto total de los turistas internacionales se elevó en febrero 0.4 por ciento interanual al pasar a 3 mil 268 millones de dólares.

En contraste, el gasto medio de cada turista descendió 7.5 por ciento hasta los 407.9 dólares, comparado con los 440.8 dólares de febrero de 2025.