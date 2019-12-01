Turismo internacional en México crece 10% en enero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 14:23:55

Ciudad de México, a 11 de marzo 2026.- El turismo internacional en México creció un 10 por ciento en el mes de enero pasado de manera interanual, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según los datos del organismo autónomo, a la República Mexicana entraron 8.83 millones de turistas extranjeros en el primer mes de 2026, comparado con los 8.03 millones del mismo lapso del año anterior.

Además, se detalló que el principal repunte anual sucedió en los turistas fronterizos, que en enero de 2026 crecieron un 19.2 por ciento interanual hasta superar las 1.85 millones de personas.

Mientras que aquellos que llegaron por avión aumentaron 1.8 por ciento hasta los 2.17 millones.

Por otra parte, el pasado mes de enero, el gasto total de los turistas internacionales se elevó 3.9 por ciento interanual al pasar a 3 mil 477 millones de dólares desde una cifra previa de 3 mil 346 millones de dólares.

En contraste, el gasto medio de cada turista descendió 5.5 por ciento hasta los 393.4 dólares en enero pasado comparado con los 416.4 dólares del primer mes de 2025.