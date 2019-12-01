Turismo en México crece 7.3% en primer semestre de 2025

Turismo en México crece 7.3% en primer semestre de 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 10:15:17
Ciudad de México, a 14 de agosto 2025.- El turismo internacional en México creció un 7.3 por ciento entre enero y junio del presente año, en comparación al 2024, informó la titular de la Secretaría de Turismo federal (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, la funcionaria federal indicó que en el periodo mencionado arribaron al país 23.4 millones de turistas.

Además, la secretaria Rodríguez Zamora mencionó que el gasto de los visitantes incrementó un 6.3 por ciento, al reportar un ingreso por 18.681 millones de dólares solo en el primer semestre de 2025.

Por otra parte, la titular de la Sectur detalló que son 10 los aeropuertos que registran mayor afluencia.

  1. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
  2. Aeropuerto Internacional de Cancún.
  3. Aeropuerto Internacional de Guadalajara.
  4. Aeropuerto Internacional de Monterrey.
  5. Aeropuerto Internacional de Tijuana.
  6. Aeropuerto Internacional de Los Cabos.
  7. Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta.
  8. Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
  9. Aeropuerto Internacional de Mérida.
  10. Aeropuerto Internacional de León.
