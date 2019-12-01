Turismo detona empleos y economía en Morelia: Alfonso Martínez 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 17:34:57

Morelia, Michoacán; 05 de marzo de 2026.- De cara a la cartelera de actividades de la temporada de Semana Santa en Morelia, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, enfatizó que en solo cuatro años se logró duplicar el turismo de la ciudad, lo que se traduce en más empleos y derrama económica para la población.

“Nada más del 2021 al 2025, logramos duplicar el turismo en Morelia, y eso habla de la creación de nuevos hoteles, restaurantes, cafés y muchas cosas en torno al turismo, y por ende la creación de nuevos empleos”, explicó el edil.

Alfonso Martínez se refirió a Morelia como una “Ciudad viva” que, gracias a sus festivales y carteleras de temporada, se ubicó en el sexto puesto de destinos nacionales en octubre y el quinto en diciembre.

Los festivales de cine, música, gastronomía y los eventos decembrinos abonaron a que Morelia se ubicará en dichos puestos nacionales, pero a ello se debe sumar las buenas condiciones que turistas y visitantes encuentran en la ciudad, señaló el alcalde.

“Hoy gracias a la ciudad limpia, la ciudad bonita y, por supuesto, la ciudad segura, es que se ha podido posicionar en esos niveles de ocupación hotelera y de afluencia turística”.

El Gobierno de Morelia invita a turistas nacionales y extranjeros a vivir la experiencia de la Semana Santa en la capital michoacana y a conocer la cartera completa de eventos, disponible en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/10ko5b_DLmcQHe4Betu9HthH6dZhLfDzQ/view