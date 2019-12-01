Confirman hallazgo sin vida de Karol Toledo Gómez, segunda estudiante de la UAEM desparecida el 2 de marzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 19:08:18

Coatetelco, Morelos, 5 de marzo del 2026.- La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) confirmó este jueves que el cuerpo localizado durante un operativo de búsqueda en el municipio de Coatetelco, Morelos corresponde a Karol Toledo Gómez.

La joven había sido reportada como desaparecida el pasado 2 de marzo, luego de que fue vista por última vez al salir de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

En un comunicado, la Fiscalía informó que, tras realizar los estudios periciales al cuerpo hallado, fue posible confirmar su identidad.

“La Fiscalía General del Estado de Morelos informa que, tras los estudios periciales practicados al cuerpo sin vida localizado hoy en el municipio de Coatetelco, se logró establecer que corresponde a Karol Toledo Gómez”, señaló la institución.

La dependencia agregó que continuará con las investigaciones y aseguró que se agotarán todas las líneas de indagación para esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, sede regional de la UAEM en la zona sur de Morelos, expresó sus condolencias a través de redes sociales por el fallecimiento de la estudiante.

“No existen palabras que puedan mitigar el vacío que deja su ausencia. Acompañamos con todo nuestro cariño y respeto a su familia y amigos en este momento de indescriptible pesar”, expresó la institución en una esquela.

Este caso ha causado conmoción dentro de la comunidad universitaria y en distintos sectores del país, ya que es el segundo hecho similar que involucra a alumnas de la UAEM en un corto periodo.

Días antes también fue reportada la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, otra estudiante de la misma universidad que desapareció después de llegar a su escuela. Por ese caso, las autoridades informaron que hay una persona detenida.