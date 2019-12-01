Enfrentamiento en carretera Valle–Yuriria deja un civil sin vida y dos policías estatales heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 20:29:22

Valle de Santiago/Yuriria, Guanajuato, 5 de marzo del 2026.- La tarde-noche de este jueves se registró un enfrentamiento armado entre presuntos civiles armados y elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) sobre la carretera que comunica a los municipios de Valle de Santiago y Yuriria, a la altura de las comunidades de Puerta de Andaracua y Puquichapio.

De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron cuando elementos estatales que realizaban labores de vigilancia en la zona se toparon con un grupo de hombres armados que circulaban por el lugar, situación que derivó en un intercambio de disparos.

Durante la confrontación, uno de los presuntos agresores perdió la vida en el sitio, mientras que dos agentes estatales resultaron lesionados, por lo que fueron auxiliados y trasladados para recibir atención médica.

Tras el enfrentamiento, se implementó un amplio despliegue de seguridad en el área con la participación de corporaciones de los tres niveles de gobierno, quienes aseguraron el perímetro para salvaguardar a la población y apoyar en las labores posteriores al incidente.

Debido a las diligencias periciales y al levantamiento de indicios en el lugar, la circulación sobre la carretera Valle–Yuriria fue cerrada de forma temporal, generando afectaciones al tránsito vehicular mientras se desarrollaban las investigaciones.

Hasta el momento, autoridades continúan con las indagatorias correspondientes y se espera que en las próximas horas se emita información oficial sobre el saldo definitivo de estos hechos.