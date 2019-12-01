Restos óseos y reclutamiento forzado; FGR avanza en investigaciones del Rancho Izaguirre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 18:28:43

Ciudad de México, 5 de marzo del 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves 5 de marzo sobre los avances en la investigación relacionada con el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco.

A través de un comunicado, la autoridad señaló que las indagatorias han permitido establecer que el sitio presuntamente era utilizado como un centro de adiestramiento, donde se realizaban actividades como prácticas de tiro, acondicionamiento físico y diversas pruebas de resistencia.

La FGR también indicó que dentro del predio se identificó un espacio acondicionado como una “casa táctica”, utilizado para ejercicios de entrenamiento y simulaciones relacionadas con cobertura, desplazamiento y reacción en situaciones de riesgo.

De acuerdo con la información recabada hasta ahora, en ese lugar presuntamente se reclutaba de manera forzada a personas, a quienes se les retiraban sus pertenencias, incluyendo ropa, para obligarlas a utilizar otro tipo de vestimenta.

Durante el procesamiento del inmueble se han localizado distintos indicios, entre ellos fragmentos de restos óseos, elementos balísticos, prendas de vestir y otros objetos.

Las evidencias están siendo analizadas en los laboratorios del Centro Federal Pericial Forense, especializado en estudios científicos, así como en el área regional de la Fiscalía Federal en Jalisco. Según la dependencia, hasta el momento se ha completado el 64.44 por ciento del procesamiento integral del lugar intervenido.

Respecto a los restos óseos encontrados, la Fiscalía señaló que se obtuvo un perfil genético correspondiente a un hombre, aunque por ahora no ha sido posible identificarlo.

De manera paralela, continúan las diligencias ministeriales, el análisis de información y el seguimiento de diversas líneas de investigación con el objetivo de esclarecer los hechos.

Hasta el momento, la FGR informó que 47 personas han sido detenidas en relación con el caso del Rancho Izaguirre, además de que existen órdenes de aprehensión vigentes que se están ejecutando conforme a los procedimientos judiciales establecidos.