Vinculan a mujer que lanzó bombas molotov contra la Guardia Nacional en Tangamandapio, Michoacán, durante caos por muerte del Mencho

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 18:57:56

Tangamandapio, Mich., a 5 de marzo de 2026. — En medio de la jornada de violencia que sacudió al occidente del país tras el operativo que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, una presunta integrante de un grupo criminal fue vinculada a proceso por atacar con bombas molotov a unidades de la Guardia Nacional en la carretera Guadalajara – Morelia.

Se trata de Ivón Yamillet, señalada por autoridades federales como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue detenida el 22 de febrero mientras presuntamente arrojaba artefactos incendiarios contra dos patrullas oficiales a la altura del municipio de Santiago Tangamandapio, en Michoacán.

Fuego en la carretera

Según la investigación presentada ante el juez de Control, la mujer lanzó bombas molotov contra las unidades federales, provocando daños materiales y una rápida movilización de seguridad.

Elementos de la Guardia Nacional lograron detenerla en el lugar y ponerla a disposición de la Fiscalía General de la República, que integró la carpeta de investigación por delitos federales.

Durante su arresto, las autoridades aseguraron un artefacto explosivo casero tipo bomba molotov, cinco cartuchos útiles para arma de fuego, y res motocicletas. Todo fue incorporado como evidencia en el proceso penal.

Tras las rejas

Durante la audiencia inicial, el fiscal federal especializado en Control Regional presentó los datos de prueba contra la acusada. El juez determinó que la detención fue legal, dictó auto de vinculación a proceso y ordenó prisión preventiva oficiosa, por lo que Ivón Yamillet permanecerá encarcelada mientras continúa el caso.

La imputada enfrenta cargos por posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; posesión de artefacto explosivo; y daños a propiedad ajena. El juzgador también otorgó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Violencia tras la caída del capo

El ataque ocurrió el mismo día del operativo federal en el que murió “El Mencho”, considerado durante años uno de los narcotraficantes más buscados del país y líder del CJNG.

Tras ese golpe al cártel, diversas regiones del occidente de México registraron bloqueos carreteros, incendios de vehículos y ataques contra autoridades, en una jornada que fue descrita por analistas de seguridad como una reacción violenta del grupo criminal ante la caída de su máximo líder.

En ese contexto de tensión y represalias, el ataque contra patrullas federales en la carretera Guadalajara – Morelia se convirtió en uno de los episodios que ilustran el nivel de confrontación entre el cártel y las fuerzas de seguridad durante aquella jornada que encendió las alertas en varios estados del país.