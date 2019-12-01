Ejército de Israel bombardea suburbios de Beirut tras ordenar evacuación masiva

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 20:22:57

Beirut, Líbano, 5 de marzo del 2026.- El Ejército de Israel llevó a cabo bombardeos en los suburbios del sur de Beirut luego de emitir órdenes de evacuación para varios barrios ubicados en esa zona de la capital de Líbano.

Las advertencias israelíes pidieron a la población desalojar amplias áreas del extrarradio sur, donde habitan cientos de miles de personas. Sin embargo, los ataques comenzaron horas después y, en un primer momento, se realizaron de manera limitada, pese a que se esperaba una ofensiva más amplia.

De acuerdo con reportes iniciales, cerca de ocho horas después de las órdenes de evacuación, aviones de combate israelíes lanzaron ataques contra distintos puntos del área conocida como Dahye, donde al menos cinco objetivos fueron alcanzados en aproximadamente una hora.

Uno de los bombardeos impactó presuntamente en el sector de Haret Hreik, generando una fuerte explosión que se escuchó en diferentes zonas de la capital. Hasta el momento no se ha informado con precisión sobre la magnitud de los daños.

Previamente, las advertencias emitidas por Israel en Beirut se habían concentrado en edificios específicos dentro de sectores delimitados de los suburbios del sur. No obstante, en algunos casos las acciones militares se han realizado sin avisos previos.