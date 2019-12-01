Blindan Palacio Nacional con vallas metálicas previo al 8M

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 20:11:56

Ciudad de México, 5 de marzo del 2026.- A pocos días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se realiza cada 8 de marzo, comenzaron a colocarse vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional, en el centro de la Ciudad de México.

Desde este jueves, personal del gobierno capitalino inició la instalación de las estructuras de acero —de más de dos metros de altura— con el objetivo de resguardar el edificio histórico ante las movilizaciones previstas para esa fecha. Las barreras también se colocaron en los alrededores de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México.

Un día antes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que existía la posibilidad de reforzar la seguridad en el recinto presidencial ante las protestas convocadas por colectivas feministas durante la jornada del 8M.

La mandataria explicó que en algunas manifestaciones participan grupos como el llamado “bloque negro”, a quienes se les atribuyen actos de daño a inmuebles históricos.

“Es probable que se blinde Palacio Nacional”, comentó la presidenta, al señalar que la colocación de las vallas busca evitar enfrentamientos entre manifestantes y elementos policiales durante las protestas.