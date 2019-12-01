Circula presunta última imagen del "Mencho" en redes sociales; es falsa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 19:56:35

Guadalajara, Jalisco, 5 de marzo del 2026.- En redes sociales comenzó a difundirse una fotografía que supuestamente mostraría el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes dentro de un ataúd. La imagen se ha compartido principalmente en plataformas como X, Facebook y Reddit, donde usuarios aseguran que corresponde al momento de su velorio en Guadalajara.

La publicación, difundida inicialmente por la cuenta @equis727 en X, ha alcanzado más de un millón de reproducciones. En la fotografía se observa a un hombre recostado en un ataúd de color dorado, vestido de forma formal y con un objeto religioso colgado al cuello, lo que ha alimentado las especulaciones entre usuarios de internet.

El supuesto fallecimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habría ocurrido el pasado 22 de febrero durante un operativo militar en el estado de Jalisco. Sin embargo, las autoridades mexicanas, en un sentido ético, decidieron no publicar ninguna fotografía del cuerpo del "Mencho".

Desde que se reportaron los hechos, en redes sociales han aparecido diversas fotografías y videos que presuntamente muestran el desenlace del operativo o las reacciones posteriores del grupo criminal.

Varias de estas publicaciones han sido señaladas por especialistas como contenido generado con inteligencia artificial.

Al usar la herramienta de Grok, el análisis de la imagen arroja los siguientes puntos:

"No, esta foto no es real. Es manipulada o generada por IA. El Mencho (Nemesio Rubén Oseguera Cervantes) sí murió el 22 de febrero de 2026 en un operativo en Tapalpa, Jalisco, y fue enterrado el 2 de marzo en un ataúd dorado cerrado en el panteón Recinto de la Paz, Zapopan (Guadalajara), con fuerte seguridad. Pero no hay imágenes verificadas del cuerpo abierto; las noticias solo muestran el féretro cerrado".