Tormenta pospone función de la K’uínchekua para las comunidades

Morelia, Michoacán, a 12 de marzo de 2026.- Derivado de la fuerte tormenta registrada esta tarde-noche en Tzintzuntzan, y en apego a las recomendaciones emitidas por Protección Civil de Michoacán para salvaguardar la integridad de las y los portadores de las tradiciones, así como del público en general, la función de la K’uínchekua dedicada a las propias comunidades, será reprogramada.

Así lo informaron autoridades del Gobierno de Michoacán, tras una reunión sostenida con el personal de Protección Civil estatal.

La fecha en la que se realizará esta función para las comunidades, familiares y amigos de las y los más de 350 participantes que subirán al escenario de la K’uínchekua, será el domingo 15 de marzo a las 17:00 horas.

“Los boletos que tienen las personas para la función de hoy, serán válidos para el domingo 15, solo deberán presentarlo de manera normal en los filtros de acceso”, informó Roberto Monroy García, titular de la Sectur. Por su parte, la secretaria de Cultura, Tamara Sosa Alanís, agradeció profundamente a todas las personas que acudieron y mostraron su interés por esta celebración de las tradiciones.