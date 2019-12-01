Menor pierde la vida tras caer en una alberca en Hidalgo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 20:54:17

Hidalgo, Michoacán, 21 de marzo de 2026.- Autoridades de la FGE investigan la muerte de un menor de cinco años el cual feneció ahogado en una alberca del balneario Laguna Larga.

Al respecto se informó que fue esta mañana de sábado que al referido balneario acudió el menor en compañía de su familia.

En un momento determinado los parientes del niño comenzaron a buscarlo y lo encontraron en una de las albercas inconsciente.

De inmediato lo sacaron del agua e intentaron darle reanimación, lamentablemente perdió la vida, hechos de los que tomó conocimiento la FGE.