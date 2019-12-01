Aseguran y desactivan palenque ilegal en Zacapu, Michoacán

Aseguran y desactivan palenque ilegal en Zacapu, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 20:27:19
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Zacapu, Michoacán, 21 de marzo de 2026.- Elementos de la Guardia Civil en coordinación con la Policía Municipal, lograron localizar, asegurar y desactivar, un palenque clandestino en esta ciudad.

Al respecto se informó que elementos de las referidas dependencias llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en esta municipalidad.

En un momento determinado en la comunidad de la Yesca, localizaron un palenque clandestino mismo que aseguraron y desactivaron.

Hechos que se hicieron del conocimiento de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.

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