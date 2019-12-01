Localizan a persona sin vida en playa de Coahuayana, Michoacán

Localizan a persona sin vida en playa de Coahuayana, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 20:40:30
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Coahuayana, Michoacán, 21 de marzo de 2026.- El cuerpo putrefacto de una persona fue localizado en la playa en esta población.

Al respecto se informó que autoridades policiacas que fueron alertadas de la presencia del cuerpo sin vida de una persona, en la playa.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Con base en lo anterior al sitio se trasladaron elementos de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo e iniciaron las indagatorias correspondientes.

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