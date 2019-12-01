Tensión en la frontera caliente: Jalisco y Michoacán llaman al orden al gobierno de Tepalcatepec ante incursiones policiacas extraterritoriales; municipio es hogar del mayor capo e intocable de Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 20:41:35

Tepalcatepec, Mich., a 21 de marzo de 2026.— En una de las zonas más volátiles del occidente mexicano, los gobiernos de Jalisco y Michoacán lanzaron un llamado directo a la presidenta municipal de Tepalcatepec, Maricela Rangel López, para que la policía municipal limite sus patrullajes exclusivamente al territorio que le corresponde, luego de detectarse incursiones hacia Jilotlán de los Dolores, Jalisco.

El exhorto fue firmado por el secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, y el secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, quienes subrayaron la necesidad de evitar operaciones policiales fuera de la jurisdicción municipal que puedan provocar conflictos legales o tensiones entre autoridades estatales.

En el comunicado conjunto se advierte que la intención es preservar el respeto a los límites territoriales entre entidades federativas, así como garantizar la coordinación institucional entre autoridades en una región marcada por años de violencia.

Aunque el mensaje fue emitido en tono diplomático, su contenido refleja la delicada situación que se vive en la franja que divide la Tierra Caliente michoacana con el sur de Jalisco, un territorio donde las fronteras políticas se cruzan con la geografía de la guerra del narcotráfico.

Tepalcatepec: bastión histórico del crimen organizado

Tepalcatepec es uno de los municipios más emblemáticos de la Tierra Caliente de Michoacán, una región que durante décadas ha sido escenario de disputas entre distintas organizaciones criminales.

Su ubicación lo convierte en un punto estratégico: desde este municipio se conectan rutas hacia Jalisco, Colima y la costa del Pacífico, corredores que han sido utilizados históricamente para el trasiego de drogas, armas y precursores químicos, además del control de actividades económicas como la producción agrícola y ganadera.

En distintos momentos han tenido presencia en la zona organizaciones como La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y finalmente la consolidación del Cartel de Tepalcatepec.

En los últimos años, sin embargo, el municipio ha sido identificado como uno de los principales bastiones de un grupo criminal local conocido como el Cártel de Tepalcatepec, integrado a la alianza criminal denominada Cárteles Unidos, que mantiene una guerra abierta contra el CJNG.

“El Abuelo” Farías: el hombre fuerte de la región

En el centro de ese entramado aparece una figura ampliamente conocida en la Tierra Caliente: Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo Farías”.

Originario de Tepalcatepec, Farías ha sido señalado durante años por autoridades federales como uno de los principales operadores criminales de la región.

Su historia dentro del narcotráfico se remonta a la década de los noventa, cuando habría tenido vínculos con el Cártel del Milenio, organización que posteriormente dio origen al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Durante el surgimiento de las autodefensas en Michoacán en 2013, el nombre de “El Abuelo” comenzó a figurar con frecuencia en reportes oficiales y periodísticos, debido a su influencia armada en Tepalcatepec.

Con el paso de los años su relación con el CJNG terminó en una ruptura abierta alrededor de 2018, lo que derivó en la conformación de un bloque de organizaciones criminales conocido como Cárteles Unidos, integrado por diversos grupos que buscan frenar la expansión del cártel jalisciense en Michoacán.

Desde entonces, Tepalcatepec se ha convertido en uno de los principales frentes de esa guerra criminal.

Violencia política en un municipio bajo presión

La violencia que rodea a Tepalcatepec también ha alcanzado a su vida política.

En junio de 2025, la alcaldesa Martha Laura Mendoza fue asesinada a balazos junto con su esposo frente a su domicilio en un ataque que sacudió a toda la región.

El caso atrajo atención nacional no solo por la brutalidad del crimen, sino también por versiones que señalaban vínculos familiares entre la edil y Juan José Farías, lo que volvió a colocar al municipio en el centro del debate sobre la influencia del crimen organizado en gobiernos locales.

A lo largo de los años, Tepalcatepec ha sido citado en diversos análisis de seguridad como un ejemplo de “gobernanza criminal”, fenómeno en el que grupos armados logran influir o mantener relaciones con estructuras políticas municipales.

Una frontera marcada por la guerra del narco

La cercanía de Tepalcatepec con el estado de Jalisco, particularmente con municipios como Jilotlán de los Dolores, ha convertido esta franja territorial en un punto de alta tensión.

El Cártel Jalisco Nueva Generación, originado en ese estado, ha intentado durante años expandir su presencia hacia la Tierra Caliente michoacana, provocando enfrentamientos armados, bloqueos carreteros y el uso de nuevas tácticas de guerra criminal, incluyendo explosivos improvisados y drones utilizados para ataques.

En ese contexto, cualquier incursión policial fuera de los límites territoriales —incluso si se trata de corporaciones municipales— puede generar fricciones institucionales en una zona donde la línea entre seguridad pública y conflicto criminal suele ser extremadamente delgada.

Llamado a evitar un nuevo foco de tensión

Ante ese panorama, los gobiernos de Jalisco y Michoacán reiteraron su disposición a mantener la coordinación en materia de seguridad, pero insistieron en que las autoridades municipales deben actuar con estricto apego a sus atribuciones legales.

El objetivo, señalaron, es evitar incidentes que puedan escalar en una región donde la presencia del crimen organizado, la violencia armada y las disputas territoriales han marcado durante años la vida cotidiana de sus habitantes.