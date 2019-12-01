¡Todo un éxito la Caravana Coca-Cola en Morelia!

¡Todo un éxito la Caravana Coca-Cola en Morelia!
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 23:06:32
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 6 de diciembre de 2025.- La espectacular Caravana Coca-Cola, evento que regresó a Morelia después de 15 años y que fue posible gracias al apoyo del Gobierno del Presidente, Alfonso Martínez Alcázar, fue todo un éxito al reunir a decenas de miles de familias en un ambiente de alegría y paz.

 

En punto de las 19:00 horas, los carros alegóricos partieron de avenida Acueducto, a la altura de la 21ª Zona Militar, luego del banderazo del alcalde, Alfonso Martínez y de directivos de la empresa.

 

Acompañados por comparsas, luces, música, globos gigantes, burbujas y mucha alegria, la caravana recorrió el Centro Histórico de la capital, dibujando sonrisas en las miles de familias que disfrutaron del recorrido.

 

Al llegar a la Catedral y sobre una avenida Madero abarrotada, fuegos artificiales y un encendido majestuoso de la Catedral enmarcaron el paso de las plataformas multicolor, incrementando la emoción de las personas que aprovecharon para tomar fotografías con su celular del espectáculo.

 

La Caravana se detuvo en el cruce con Calzada La Huerta, para así finalizar con saldo blanco el recorrido navideño que regaló emociones y diversión para quienes lo disfrutaron en el lugar, y también para quienes lo siguieron a través de las redes oficiales del Gobierno de Morelia.

 

Cabe destacar que este evento enmarcado en la "Navidad Mágica" que impulsa el Gobierno Municipal, a través del DIF Morelia que preside Paola Delgadillo Hernández, es una de las actividades estelares dentro del vasto programa navideño que aún guarda varias sorpresas para los siguientes días.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Explosión de pirotecnia provoca incendio en negocio cercano al mercado de Zitácuaro, Michoacán 
Cuatro muertos tras ataque armado en Valle de Santiago, Guanajuato
Reportan estables a peritos de la FGE Michoacán que volcaron cuando se dirigían a Coahuayana
Tragedia en Celaya, Guanajuato: Disparos de Arma de Fuego Cobran la Vida de un Hombre en la Colonia Ejidal
Más información de la categoria
FGE Michoacán confirma 5 muertos y 5 heridos por explosión de coche frente a cuartel en Coahuayana: La mayoría son policías comunitarios
Militar fuera de sí dispara contra sus compañeros en cuartel de Aguililla, Michoacán: hay varios muertos y heridos
Minería, crimen y política: Cae hermano del exalcalde Arquímedes Oseguera y cuñado de la diputada Nalleli Pedraza, por extracción de minerales en Michoacán
FGR de Ernestina Godoy abre investigación por terrorismo tras explosión que dejó muertos y heridos en Coahuayana, Michoacán 
Comentarios