¡Todo un éxito la Caravana Coca-Cola en Morelia!

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 23:06:32

Morelia, Michoacán; 6 de diciembre de 2025.- La espectacular Caravana Coca-Cola, evento que regresó a Morelia después de 15 años y que fue posible gracias al apoyo del Gobierno del Presidente, Alfonso Martínez Alcázar, fue todo un éxito al reunir a decenas de miles de familias en un ambiente de alegría y paz.

En punto de las 19:00 horas, los carros alegóricos partieron de avenida Acueducto, a la altura de la 21ª Zona Militar, luego del banderazo del alcalde, Alfonso Martínez y de directivos de la empresa.

Acompañados por comparsas, luces, música, globos gigantes, burbujas y mucha alegria, la caravana recorrió el Centro Histórico de la capital, dibujando sonrisas en las miles de familias que disfrutaron del recorrido.

Al llegar a la Catedral y sobre una avenida Madero abarrotada, fuegos artificiales y un encendido majestuoso de la Catedral enmarcaron el paso de las plataformas multicolor, incrementando la emoción de las personas que aprovecharon para tomar fotografías con su celular del espectáculo.

La Caravana se detuvo en el cruce con Calzada La Huerta, para así finalizar con saldo blanco el recorrido navideño que regaló emociones y diversión para quienes lo disfrutaron en el lugar, y también para quienes lo siguieron a través de las redes oficiales del Gobierno de Morelia.

Cabe destacar que este evento enmarcado en la "Navidad Mágica" que impulsa el Gobierno Municipal, a través del DIF Morelia que preside Paola Delgadillo Hernández, es una de las actividades estelares dentro del vasto programa navideño que aún guarda varias sorpresas para los siguientes días.