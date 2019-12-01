Tlalpujahua, nominado a Mejor Pueblo Mágico para experiencias de aventura en la naturaleza

Morelia, Michoacán, a 16 de abril de 2026.- Tlalpujahua se posiciona como uno de los destinos más atractivos para el turismo de naturaleza al ser nominado en los premios “Lo Mejor de México”, organizados por la revista México Desconocido, en la categoría de Mejor Pueblo Mágico para vivir una experiencia de aventura en la naturaleza.

El titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, enfatizó que este Pueblo Mágico, ubicado entre montañas de pino y oyamel, ofrece escenarios ideales para el senderismo, ciclismo de montaña y recorridos ecoturísticos, donde los visitantes disfrutan de experiencias de tranquilidad en contacto con el entorno.

La cercanía del pueblo con el Santuario de la Mariposa Monarca El Rosario, el más importante del país, fortalece su estatus como destino de naturaleza. Durante la temporada de hibernación, este espectáculo natural atrae a miles de turistas y visitantes nacionales e internacionales que buscan admirar uno de los fenómenos migratorios más impresionantes del mundo.

Además, Tlalpujahua destaca por su riqueza cultural e histórica, reflejada en su arquitectura colonial, su pasado minero y tradiciones vivas. La Sectur Michoacán invita a respaldar a Tlalpujahua en esta nominación y a descubrir un destino donde la naturaleza, la historia y la aventura se encuentran para ofrecer experiencias inolvidables.

Para votar, solo se debe ingresar al enlace https://lomejormexico.com/, registrar nombre y correo electrónico, y crear una contraseña. La plataforma permite emitir el voto de forma directa en la categoría correspondiente. Las votaciones cerrarán el próximo 20 de abril.