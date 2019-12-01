Derrame de crudo afecta a más de 20 mil pescadores en Veracruz

Derrame de crudo afecta a más de 20 mil pescadores en Veracruz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 08:38:40
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Veracruz, Veracruz, a 16 de abril 2026.- Más de 20 mil pescadores del estado de Veracruz se vieron afectados por el derrame de crudo que impactó las costas del Golfo de México durante los primeros días de marzo.

Lo anterior lo dio a conocer Bernardo Hernández Guzmán, presidente de la Sociedad de Cooperativas Pesqueras, quien indicó que su gremio sufrió diferentes tipos de daños, en su mayoría pérdidas por la baja captura y pocas ventas de productos marinos.

“No todos fueron afectados de la misma manera, unos se perjudicaron por el tema de la producción pesquera y otros porque sus equipos se echaron a perder, (…) con el tema de los precios de los pescados, se puede decir que resultaron afectados casi todos, casi 80 por ciento, somos en total unos 22 mil pescadores de escama marina”, dijo.

El incidente ambiental afectó las playas de Pajapan, Mecayapan, Tatahuicapan, Coatzacoalcos, Catemaco, Santiago Tuxtla, Alvarado, Boca del Río, Veracruz, Tuxpan, Tamiahua, Cazones, Nautla, Actopán y Papantla.

De acuerdo con el representante pesquero, muchos de sus colegas veracruzanos dejaron de salir a realizar sus actividades diarias, debido al temor de que el chapopote afectara sus equipos y herramientas de trabajo como motores y redes, entre otros.

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