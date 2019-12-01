La FGEQ ejecuta diligencias en Santa Rosa Jáuregui, relacionadas con el homicidio de un menor de edad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 14:06:32

Querétaro, Querétaro, a 16 de abril de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro informa que, en este momento, se ejecutan 16 cateos de manera simultánea en la delegación Santa Rosa Jáuregui, como parte de las investigaciones por los hechos ocurridos el pasado 14 de abril en la colonia El Pedregal.

Estas acciones se realizan en el marco de la estrategia Sinergia por Querétaro y derivan de actos de investigación ministerial que permitieron obtener las autorizaciones judiciales correspondientes, con el objetivo de recabar indicios y ubicar a las personas probablemente responsables.

Las diligencias son encabezadas por personal ministerial y la Policía de Investigación del Delito de esta Fiscalía.

Los cateos se llevan a cabo en distintos puntos identificados como relevantes para la investigación, con apego al debido proceso.