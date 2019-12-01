Desaparece activista ambiental en Salvador Escalante, Michoacán; comunidad bloquea acceso en exigencia de búsqueda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 11:14:58

Salvador Escalante, Mich., a 16 de abril de 2026.– La desaparición de Lázaro Mendoza, activista y defensor ambiental de la comunidad indígena de Paramuen, ha generado preocupación y movilizaciones en la región, donde habitantes exigen a las autoridades su localización con vida.

De acuerdo con pobladores, Mendoza, quien además es reconocido como representante social en su comunidad, se encuentra en calidad de desaparecido desde inicios de esta semana, sin que hasta el momento se tenga información oficial sobre su paradero.

La situación ha provocado consternación entre los habitantes de Salvador Escalante, quienes señalan que el activista ha sido una figura clave en la defensa del territorio y los recursos naturales de la zona.

Como medida de presión, este miércoles comuneros y pobladores realizaron un bloqueo en el acceso a Santa Clara del Cobre, con el objetivo de exigir a las autoridades estatales y federales que intensifiquen las labores de búsqueda e investigación.

Durante la protesta, los manifestantes demandaron acciones inmediatas y efectivas, al tiempo que advirtieron que mantendrán las movilizaciones hasta obtener respuestas claras sobre la desaparición.

Hasta ahora, las autoridades no han emitido un posicionamiento detallado sobre el caso, mientras crece la exigencia social para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de los defensores comunitarios en la región.