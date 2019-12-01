Vinculan a proceso a exsecretario de Seguridad de Michoacán por agresión a periodista; queda libre de otros cargos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 11:36:15

Morelia, Mich., a 16 de abril de 2026.— Tras una audiencia que se extendió por casi 12 horas, un juez federal determinó vincular a proceso al exsecretario de Seguridad Pública estatal, Juan Carlos Oseguera Cortés, por el delito de abuso de autoridad, en relación con la agresión contra la periodista Dalia Villegas Moreno ocurrida en noviembre de 2025.

La resolución, emitida este 16 de abril por el juez Miguel Ángel Henríquez Rodríguez en el Centro de Justicia Penal Federal en Morelia, marca un avance clave en el caso, aunque también delimita el alcance de las acusaciones que enfrentará el exfuncionario.

Solo un delito se sostiene

Aunque la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) había imputado tres delitos —abuso de autoridad, intimidación y robo calificado—, el juzgador desechó estos dos últimos al considerar que no se acreditaron elementos suficientes.

En particular, el juez concluyó que no hubo evidencia de intención de apropiarse del equipo de la periodista ni de eliminar información, pese a los señalamientos sobre el intento de obligarla a borrar material. Así, la causa penal 501/2025 continuará únicamente por abuso de autoridad, sustentada principalmente en videos y testimonios del momento de la agresión.

El origen: una cobertura periodística que terminó en violencia

Los hechos se remontan al 2 de noviembre de 2025, cuando la reportera cubría una manifestación en el Palacio de Gobierno de Michoacán en Morelia, convocada tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Durante la cobertura, Oseguera Cortés y al menos siete elementos de la Guardia Civil habrían sometido a la periodista, retirado su equipo de trabajo y presionado para eliminar el contenido grabado. El episodio quedó registrado en video y detonó la intervención de la Fiscalía General de la República.

Dos meses para la investigación

El juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, el cual concluirá el próximo 16 de junio. Al término de este periodo, la Fiscalía podrá presentar acusación formal y llevar el caso a juicio oral, salvo que se alcance algún acuerdo entre las partes o se determine el sobreseimiento.

De acuerdo con reportes periodísticos, al finalizar la audiencia Oseguera Cortés habría lanzado advertencias contra el asesor jurídico de la víctima y medios de comunicación que han dado seguimiento al caso.

Según testimonios, el exfuncionario expresó: “Esto no se va a quedar así”, y adelantó posibles acciones legales contra quienes han documentado los hechos, dijo el periodista Ignacio Villaseñor.