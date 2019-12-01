Fiscalía del Edomex abre investigación por sacrificio de perros en Tecámac en gobierno de Graciela Gutiérrez

Fiscalía del Edomex abre investigación por sacrificio de perros en Tecámac en gobierno de Graciela Gutiérrez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 14:33:14
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Tecámac, Estado de México, a 16 de abril 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una investigación por el sacrificio de perros ocurrido en Tecámac, durante la administración de Graciela Gutiérrez Escalante.

A través de un pronunciamiento, la representación social indicó que la indagatoria será de oficio por la posible comisión de delitos relacionados con el maltrato animal.

Además, se informó que el delito constituye una agravante por estar implicada una servidora pública.

De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, la responsable podría alcanzar una pena de hasta 6 años de cárcel.

En la previa, la ahora senadora por Morena, admitió que durante su gestión como alcaldesa de Tecámac instruyó el sacrificio de más de 10 mil perros y gatos.

En ese sentido, la legisladora federal argumentó que muchos de los ejemplares se encontraban enfermos.

Por su parte, los funcionarios de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) señalaron que los sacrificios se realizaron sin diagnósticos previos.

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