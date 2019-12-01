Sentencian a 20 años de prisión a responsable del homicidio del propietario de un autolavado en Zamora, Michoacán 

Sentencian a 20 años de prisión a responsable del homicidio del propietario de un autolavado en Zamora, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 12:25:25
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Zamora, Michoacán, a 16 de abril de 2026.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria de 20 años de prisión en contra de Brayan Alejandro R., al acreditarse su plena responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de José Adán U.

Sobre el particular se informó que con base en las pruebas, el 5 de marzo de 2022, la víctima se encontraba en su negocio de autolavado y pensión ubicado en la calle Prolongación 5 de Mayo, en la colonia Jardines de Jericó, cuando arribó un vehículo marca Toyota, color blanco, conducido por el ahora sentenciado.

Del automotor descendieron dos personas más, quienes, tras sacar armas de fuego, comenzaron a disparar desde la banqueta para posteriormente ingresar al establecimiento, donde atacaron con disparos a la víctima, quien se encontraba sentada al interior.

Tras la agresión, los responsables se dieron a la fuga, mientras que José Adán U. fue trasladado a un nosocomio para su atención médica, lugar donde posteriormente falleció a consecuencia de las lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Una vez que el Ministerio Público recabó las pruebas suficientes y acreditó la responsabilidad de Brayan Alejandro R., el órgano jurisdiccional dictó sentencia condenatoria de 20 años de prisión, además del pago correspondiente por concepto de reparación del daño.

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