Accidente deja 4 muertos en Chihuahua; eran pacientes del IMSS

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 14:20:57

Chihuahua, Chihuahua, a 16 de abril 2026.- Al menos cuatro personas perdieron la vida en un accidente vial que se registró a la altura del kilómetro 208 de la carretera Chihuahua-Delicias.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas mortales eran derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) quienes regresaban en un autobús de pasajeros a la ciudad de Chihuahua, tras recibir atención médica en Torreón, Coahuila.

Se indicó que el accidente ocurrió al arribo a la capital del estado cuando el vehículo pesado se impactó contra la estructura de un soporte de un puente del Libramiento Oriente.

Por su parte, el organismo sanitario indicó que tres de las personas fallecidas eran pacientes, mientras que la cuarta víctima era el conductor de la unidad.

Además, a través de un comunicado, se detalló que la unidad de transporte es un servicio subrogado por el IMSS, línea no comercial, por lo cual viajaban pacientes provenientes de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No.71, en Torreón, Coahuila, con destino a la ciudad de Chihuahua.

Por otra parte, cinco pacientes fueron trasladados al Hospital General Regional (HGR) No. 1, “Morelos” de la Ciudad de Chihuahua para su valoración y atención médica.