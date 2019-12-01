Te espera este domingo el Tianguis de Domingo de Ramos en Uruapan: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Marzo de 2026 a las 10:51:33

Uruapan, Michoacán, 29 de marzo del 2026.- Este domingo, el Tianguis de Domingo de Ramos te espera en Uruapan para cautivarte con la magia del arte michoacano.

En una jornada llena de orgullo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconocerá el talento de nuestras artesanas y artesanos premiando las piezas más bellas de este año.

Camina entre los puestos, disfruta una corunda recién hecha y déjate envolver por el color de la Perla del Cupatitzio.

Elige lo auténtico, lo hecho con amor, y llévate a casa un pedacito de nuestra esencia mexicana.