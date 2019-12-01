Caen cuatro sujetos armados en La Ruana, Michoacán; les aseguran vehículos y pistolas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Marzo de 2026 a las 11:52:41

Buenavista, Mich., a 29 de marzo de 2026.— Un operativo de vigilancia en la tenencia de La Ruana, en el municipio de Buenavista, dejó como saldo la detención de cuatro hombres que presuntamente se desplazaban armados por la zona.

De acuerdo con reportes oficiales, los hechos ocurrieron durante un recorrido preventivo en Felipe Carrillo Puerto —nombre formal de La Ruana—, cuando elementos de la Guardia Civil detectaron a un grupo de sujetos en actitud sospechosa. La intervención fue inmediata: los uniformados les marcaron el alto y procedieron a una inspección de rutina.

Los detenidos fueron identificados como Eduardo M., Gerardo P., Benjamín S. y Abisaid H., quienes portaban dos armas de fuego calibre 9 milímetros, además de tres cargadores abastecidos con un total de 32 cartuchos útiles.

Las autoridades también aseguraron los vehículos en los que se trasladaban: una camioneta, un automóvil y una motocicleta. Aunque las unidades no contaban con reporte de robo, fueron puestas bajo resguardo como parte de las investigaciones.

El despliegue policial concluyó con el traslado de los cuatro implicados ante la autoridad competente, que será la encargada de definir su situación jurídica en las próximas horas. Mientras tanto, el operativo refuerza la presencia de fuerzas estatales en una zona históricamente marcada por episodios de violencia y tensión.