Detienen por caso urgente a presunto responsable de homicidio y tentativa de homicidio de una pareja en Tangancícuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Marzo de 2026 a las 12:00:38

Tangancícuaro, Michoacán, 29 de marzo del 2026.- Por caso urgente, la FGE detuvo a Hugo Alberto “N”, por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, cometidos en agravio de Juan José O., y de su esposa.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba recabados durante la investigación, el pasado 21 de marzo, el investigado y las víctimas se encontraban al interior de un domicilio ubicado en la calle Doctor José María Luis Mora, en la colonia Loma Linda, donde Hugo Alberto “N” y Juan José O., manipulaba un arma de fuego.

En un momento determinado, el investigado le apuntó con el arma a la mujer, y la accionó, causándole lesiones. Después, disparó contra Juan José O., a quien le provocó la muerte.

Derivado de estos hechos y ante la urgencia del caso, el Ministerio Público solicitó y obtuvo orden de aprehensión por caso urgente, la cual fue ejecutada por agentes investigadores, quienes lograron asegurar al imputado.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente, a efecto de que se resuelva su situación jurídica conforme a derecho.