Ultiman a vocalista de grupo musical tras ataque a tiros en fiesta de cumpleaños en Tijuana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Marzo de 2026 a las 13:28:04

Tijuana, Baja California, 29 de marzo del 2026.- Un ataque armado durante una fiesta de cumpleaños en Tijuana, Baja California, dejó como saldo un cantante muerto y otro músico herido, luego de que un hombre disparara contra el grupo musical que amenizaba la celebración.

Los hechos ocurrieron en el salón Del Roble, ubicado en la colonia Ciudad Jardín, hasta donde se movilizaron autoridades tras recibir un reporte de detonaciones de arma de fuego.

Al llegar al lugar, policías localizaron a un hombre sin vida y a otro lesionado. De acuerdo con empleados del salón, a mitad de la fiesta el agresor sacó una pistola y realizó varios disparos al aire, lo que provocó pánico entre los asistentes.

Momentos después, el sujeto apuntó hacia el grupo musical y volvió a disparar.

La víctima mortal fue identificada como Arturo, vocalista del grupo “Reacción”, mientras que Raúl, de 24 años y segunda voz de la agrupación, resultó herido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Tras el ataque, tanto los invitados como el agresor huyeron del lugar, por lo que cuando llegaron los policías ya no se encontraban en el sitio.

Uno de los integrantes del grupo señaló que el vocalista había cerrado el contrato para presentarse en la fiesta, luego de ser contactados a través de redes sociales y recibir el pago mediante una transferencia electrónica.

Peritos que realizaron las diligencias en el salón de fiestas localizaron al menos 12 casquillos percutidos en la escena. Autoridades iniciaron las investigaciones para dar con el responsable del homicidio.