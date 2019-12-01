Más de 300 rescatistas trabajan sin descanso para localizar a cuatro mineros atrapados en Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Marzo de 2026 a las 11:49:08

Ciudad de México, 29 de marzo del 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que más de 300 elementos y 42 unidades mantienen labores ininterrumpidas de rescate tras el colapso ocurrido el 25 de marzo en la mina Santa Fe, ubicada en la localidad de Chele, donde cuatro mineros permanecen atrapados.

El operativo es coordinado desde un puesto de mando unificado, que implementa un plan de reforzamiento estructural para garantizar la seguridad de los rescatistas mientras avanzan hacia la zona donde se estima que se encuentran los trabajadores.

Este domingo se incorporaron especialistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para fortalecer las estrategias técnicas de rescate, además del escuadrón de rescatistas del Grupo Frisco, proveniente de Chihuahua.

En las labores participan diversas instituciones, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, el Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, así como brigadas especializadas como Grupo Minero IMSSA, Grupo Lobos de Guanaceví y Grupo Actus.

Las maniobras se realizan a 300 metros de profundidad, donde los rescatistas enfrentan material lodoso que dificulta el avance, aunque trabajan con ventilación adecuada y una temperatura aproximada de 25 grados Celsius.

El objetivo es avanzar 1.5 kilómetros por las rampas internas, habilitando y asegurando galerías para llegar a la zona más profunda donde se presume se encuentran los mineros.

Para reducir riesgos, se implementa un proyecto de estabilización estructural mediante mezcla térmica con cemento, que será reforzado con resina expansiva prevista para llegar al estado el lunes.

Además, se mantiene activo un sistema de alarmas en las maniobras subterráneas y continúan los trabajos de bombeo para disminuir los niveles de agua en la zona.