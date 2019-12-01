Elementos de la Marina localizan y desmantelan laboratorio clandestino en Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Marzo de 2026 a las 09:56:13

Culiacán, Sinaloa, 29 de marzo del 2026.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron y desmantelaron un laboratorio clandestino para la producción de metanfetamina en Las Juntas de Mocorito, Sinaloa.

El operativo se realizó en coordinación con la Fiscalía General de la República, que participó en las diligencias tras el hallazgo del sitio utilizado para la elaboración de droga sintética.

Durante la intervención, las autoridades destruyeron aproximadamente 600 kilogramos de metanfetamina terminada, además de diversos precursores químicos, entre ellos 200 litros de alcohol bencílico, 500 kilogramos de tolueno y 75 kilogramos de sosa cáustica.

El laboratorio contaba con varias áreas de operación y equipo especializado para la fabricación de droga, incluyendo tinas de gran capacidad, una bomba sumergible, nueve quemadores, 10 cilindros de gas y 17 ollas de peltre, los cuales fueron asegurados e inhabilitados.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el aseguramiento representa una afectación económica de alrededor de 157 millones de pesos para la delincuencia organizada, al impedir la posible distribución de más de 15 mil dosis de droga.