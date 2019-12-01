Marina y Pemex retiran 740 toneladas de hidrocarburo del Golfo de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Marzo de 2026 a las 08:49:52

Ciudad de México, 29 de marzo del 2026.- La Secretaría de Marina (Semar) y Petróleos Mexicanos (Pemex) informaron que lograron recolectar 740 toneladas de hidrocarburo en el litoral del Golfo de México, con lo que se avanzó en el saneamiento de zonas turísticas previo a la próxima temporada vacacional.

Tras la activación del Plan Nacional de Contingencias, un grupo interinstitucional desplegó alrededor de tres mil elementos, además de utilizar tecnología especializada para las labores de limpieza.

Las autoridades detallaron que la estrategia se dividió en dos frentes de trabajo para mejorar la recuperación de residuos.

Del total recolectado, 700 toneladas fueron retiradas directamente de la arena en la zona costera, mientras que otras 40 toneladas fueron interceptadas en altamar, evitando que las corrientes las arrastraran hacia áreas frecuentadas por bañistas.