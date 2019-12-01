Ataque con petardos daña restaurante en Celaya; responsables logran huir

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Marzo de 2026 a las 10:45:49

Celaya, Guanajuato, 29 de marzo del 2026.– La tranquilidad de la madrugada del domingo se vio interrumpida por un ataque contra un establecimiento comercial en la zona norponiente de la ciudad de Celaya, Guanajuato, donde sujetos desconocidos provocaron daños tras detonar artefactos explosivos.

El hecho ocurrió en la colonia La Capilla, alrededor de las 4:30 de la mañana, cuando presuntamente dos hombres arribaron a bordo de una motocicleta hasta el restaurante “El Conejo”.

Uno de ellos descendió de la unidad para lanzar varios petardos contra la fachada del inmueble, mientras su acompañante permanecía en la motocicleta.

Tras las detonaciones, los responsables se dieron a la fuga a gran velocidad, sin que hasta el momento se tenga información sobre su identidad o paradero.

Elementos de seguridad pública y cuerpos de emergencia acudieron al sitio luego de recibir reportes ciudadanos, localizando daños en cristales y en la puerta principal del negocio.

A pesar de lo aparatoso del ataque, no se registraron personas lesionadas.

Vecinos de la zona señalaron haber escuchado al menos tres explosiones, lo que generó alarma entre quienes habitan en las inmediaciones.

El área fue asegurada por las autoridades mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios.

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.