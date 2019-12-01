Tangancícuaro prevé recibir 10 mil visitantes por Día de Muertos, Arturo Hernández

Morelia, Michoacán, a 07 de octubre del 2026.- El Parque Nacional de Tangancícuaro será el punto central de las actividades del próximo domingo 1 de noviembre, con motivo del Día de Muertos, con una expectativa de hasta 10 mil visitantes, así lo informó el alcalde Arturo Hernández Vázquez; la decoración alusiva a la temporada comenzará a colocarse desde el viernes 30 de octubre, con el propósito de atraer público durante todo el fin de semana.

En conferencia de prensa, el alcalde expuso que jornada contará con cinco escenarios para distintas actividades. Los nadadores podrán ingresar gratuitamente desde las cinco horas, mientras que a partir de las ocho horas se aplicará una tarifa general de 50 pesos; el campismo costará 100 pesos y el estacionamiento tendrá el mismo precio.

Comentó, se calcula que la celebración podría generar una derrama económica de 1.8 millones de pesos, por encima de los 1.5 millones registrados el año pasado, cuando acudieron aproximadamente 8 mil 500 personas; agregó, cerca de 2 mil familias ofrecen servicios en el parque y se beneficiarán directamente, además de otros negocios del municipio.

Arturo Hernández detalló que para atender a los asistentes, se contará con 70 elementos de seguridad y se restringirá el acceso al cuerpo de agua a partir de las 18 horas, como medida de protección de las áreas naturales; añadió que Tangancícuaro mantiene una ocupación hotelera del 60 por ciento, en vísperas de una celebración que busca impulsar la actividad turística local.