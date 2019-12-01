Horror en Nayarit: investigan centro de exterminio tras hallazgo de restos humanos, una fosa y una hornilla para quemar cuerpos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 07:04:33

*El macabro hallazgo en Xalisco revela restos óseos calcinados, prendas y una fosa; la Fiscalía investiga cuántas personas fueron llevadas al lugar

Xalisco, Nay., a 7 de octubre de 2026.— Un predio de la comunidad de La Curva se encuentra bajo investigación después de un hallazgo estremecedor: restos humanos, prendas de vestir, una fosa clandestina y una estructura artesanal que, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Nayarit, habría sido empleada para incinerar cuerpos.

La investigación comenzó formalmente en el sitio desde el 3 de octubre de 2026 y este 7 de octubre las labores de búsqueda continúan y se han extendido. Peritos, autoridades y familiares de personas desaparecidas participan en los trabajos para recuperar indicios y tratar de establecer la identidad y el número de víctimas.

Una hornilla, un tambo y fuego: así habría funcionado el sitio

La descripción ofrecida por la fiscal general de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, revela uno de los aspectos más perturbadores de la investigación.

En el predio fue localizada una hornilla artesanal sobre la cual presuntamente se colocaba un recipiente metálico o tambo. Según explicó la funcionaria, se empleaban diésel, gasolina y jabóndurante el proceso.

Los cuerpos habrían sido sometidos al fuego hasta provocar la carbonización de los restos óseos.

Del fuego al riachuelo: la búsqueda se extiende

La investigación no termina en el predio.

Según la explicación de Heredia, después de la incineración, fragmentos de hueso eran arrojados a un riachuelo cercano.

Esto ha obligado a ampliar la búsqueda de evidencia más allá del punto donde se encuentra la estructura artesanal. En la zona se han recuperado fragmentos óseos que deberán ser sometidos a estudios especializados.

Una fosa con cuerpos: el segundo hallazgo

Como si la zona de incineración no fuera suficiente, las autoridades procesan además una fosa clandestina con cuerpos.

La Fiscalía ha señalado que se trata de cuerpos de localización reciente y espera obtener perfiles o correspondencias genéticas que permitan ponerles nombre y establecer si pertenecen a personas reportadas como desaparecidas.

¿Cuántas personas murieron aquí?

No existe todavía una cifra oficial.

La fragmentación y carbonización de los restos dificultan establecer inmediatamente cuántas víctimas estarían relacionadas con el sitio. Tampoco se han hecho públicas las identidades de las personas cuyos restos han sido recuperados.

Familiares de desaparecidos e integrantes de colectivos de búsqueda se han incorporado a las diligencias.

Durante los trabajos se han localizado prendas de vestir y otros objetos, además de los restos óseos. Esos indicios podrían convertirse en piezas fundamentales para reconstruir quiénes estuvieron en el lugar y eventualmente identificar a algunas víctimas.

La participación de las buscadoras añade una dimensión especialmente dolorosa al caso: mientras los peritos levantan evidencias, familias que llevan años buscando a sus desaparecidos observan objetos que podrían guardar relación con personas que nunca regresaron a casa.

“Otra versión del Rancho Izaguirre”

La propia fiscal Heredia estableció una comparación que inmediatamente encendió las alarmas.

Al explicar el hallazgo, la funcionaria afirmó que estaban ante “otra versión del Rancho Izaguirre”, en referencia al predio de Teuchitlán, Jalisco, cuyo caso provocó conmoción nacional.

Sin embargo, la comparación debe interpretarse con cautela: que existan similitudes no demuestra que ambos lugares hayan sido operados por las mismas personas o por la misma organización criminal.

¿Quién está detrás del sitio?

Esa es, por ahora, una de las mayores incógnitas.

Algunos reportes periodísticos han atribuido el sitio al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero la información pública disponible no permite establecer todavía esa responsabilidad como un hecho probado.

La investigación apenas comienza

Mientras peritos recorren el terreno y el riachuelo y las familias buscadoras participan en las diligencias, todavía quedan interrogantes enormes: ¿Cuántas víctimas existen? ¿Quiénes eran? ¿Desde cuándo funcionaba el sitio? ¿Quién lo operaba? ¿Hay más lugares relacionados?

Por ahora, ninguna de esas preguntas tiene una respuesta pública definitiva.

Lo confirmado es suficientemente grave: hay restos humanos, fragmentos óseos calcinados, prendas, una estructura presuntamente utilizada para incinerar cuerpos y una fosa clandestina.

Las labores iniciadas el 3 de octubre continúan.

Y mientras la ciencia forense intenta convertir fragmentos y objetos en identidades, en Xalisco permanece abierta la pregunta más dolorosa:

¿A cuántas familias podría devolverles un nombre este predio?