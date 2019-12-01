Fiscalía esclarece homicidio y vincula a proceso a un hombre en León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 13:24:29

León, Guanajuato, a 7 de octubre 2026.- Un hombre fue privado de la libertad y posteriormente decapitado con un machete, hecho que quedó registrado en video y que ya es investigado por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que logró la vinculación a proceso de uno de los presuntos involucrados.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, los hechos ocurrieron el pasado 29 de septiembre, cuando al menos tres personas mantenían retenida a la víctima en la colonia Cumbres de Medina, en León.

Mientras uno de los involucrados presuntamente grababa la agresión con un teléfono celular, otros dos habrían atacado al hombre con un machete hasta causarle la muerte y decapitarlo.

Posteriormente, los responsables habrían trasladado el cuerpo a bordo de un vehículo hasta la comunidad de La Laborcita, también perteneciente al municipio de León, donde fue localizado.

A partir del hallazgo, la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Región A desplegó diversas diligencias para esclarecer el crimen. Entre las acciones realizadas estuvieron el seguimiento mediante cámaras de seguridad, cateos y distintos peritajes.

Con los datos de prueba obtenidos durante las investigaciones, la Fiscalía consiguió una orden de aprehensión contra David “N”, quien posteriormente fue detenido y llevado ante un juez de control.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó los elementos recabados en la investigación, considerados suficientes para que la autoridad judicial resolviera vincularlo a proceso por el delito de homicidio calificado.

Como medida cautelar, el juez determinó prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá privado de la libertad mientras continúa el proceso penal.

La Fiscalía informó que las investigaciones permanecerán abiertas para determinar plenamente la participación de David “N” y avanzar en la identificación y captura de las demás personas que estarían relacionadas con el homicidio.