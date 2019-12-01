Golpe a la extorsión: Caen 3 presuntos cobradores de cuotas a transportistas en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 12:29:09

Morelia, Michoacán, 7 de octubre de 2026.- Tres presuntos extorsionadores de transportistas fueron detenidos en Morelia, mediante un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

Los detenidos son Carlos Fermín “N”, alias “Barrabás”; Antonino Saúl “N”, alias “Chaparro” y/o “Enano”; y Oscar “N”, quienes contaban con órdenes de aprehensión por el delito de extorsión agravada.

De acuerdo con las investigaciones, desde marzo de 2025 los implicados presuntamente exigían a transportistas el pago de cuotas mensuales, bajo amenazas de represalias en caso de negarse a entregar el dinero.

Las entregas habrían comenzado el 1 de mayo de 2025, con pagos de 10 mil pesos mensuales por cada transportista, que eran concentrados en las inmediaciones de una plaza comercial de Morelia.

Como resultado de las investigaciones y labores operativas, la FGE cumplimentó las órdenes de aprehensión contra los tres implicados en distintos puntos de la capital michoacana.

Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad encargada de continuar con las diligencias correspondientes y determinar su situación jurídica. La SSP mantiene acciones coordinadas con autoridades estatales y federales para combatir la extorsión y proteger el patrimonio de las y los michoacanos.