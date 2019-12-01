Habitantes de Chenalhó denuncian secuestros y ataques por parte de grupo ligado a organización de Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 07:59:09

Chenalhó, Chiapas, a 7 de octubre 2026.- Habitantes de la localidad Fracción Tzanembolom, perteneciente al municipio de Chenalhó, Chiapas, denunciaron ser víctimas de secuestros y amenazas por parte de un grupo armado ligado a una organización criminal de Jalisco.

Según los pobladores, este grupo delincuencial que apoya al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) les impone cobros, multas y restricciones de libre tránsito y también ha cometido asesinatos en la comunidad.

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, los afectados solicitaron la intervención urgente de los tres niveles de gobierno para salvaguardar su seguridad.

Igualmente, tras la publicación, las personas aseguraron que el grupo armado los “encapsuló”.

Además, los denunciantes detallaron que los líderes del grupo violentan sus derechos humanos y les imponen multas de hasta mil 500 pesos a quienes intenten salir de la localidad. De igual forma, les cobran cuotas mensuales para financiar armamento y municiones.