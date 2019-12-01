Se registra incendio en Pátzcuaro, Michoacán, solo hubo daños materiales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 12:25:02

Pátzcuaro, Michoacán, a 7 de octubre 2026.- Daños materiales dejó como saldo un incendio registrado en la Vuelta de Los Reyes en esta ciudad.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar, se estaba registrando un incendio.

Al sitio se trasladaron elementos del cuerpo de bomberos quienes servicios abocaron a sofocar la conflagración.

Finalmente, una vez sofocado el siniestro, del cual se desconocen sus causas, se determinó que solo hubo daños materiales.