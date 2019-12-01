Localizan cuerpo sin vida flotando en canal de Celaya, Guanajuato

Localizan cuerpo sin vida flotando en canal de Celaya, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 13:00:15
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Celaya, Guanajuato, a 7 de octubre 2026.- En la Colonia granja Santa Rosa de la comunidad San Miguel Octopan, perteneciente a Celaya, Guanajuato, se registró el hallazgo de un hombre sin vida del cual hasta el momento Fiscalía del Estado desconoce identidad. 

El suceso fue reportado al sistema emergencias; la persona que llamó mencionó la existencia de un cuerpo inmóvil en el canal, cerca de la escuela CECyTE.

En el sitio autoridades encontraron a la víctima flotando boca abajo, momentos después, personal de Protección Civil confirmó que ya no contaba con signos vitales y que presentaba huellas de violencia. 

Fiscalía del Estado lleva a cabo las averiguaciones correspondientes para esclarecer el caso y de acuerdo al procedimiento de la necropsia arrojará las causas exactas del fallecimiento.

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