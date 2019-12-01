Secretaría Anticorrupción detecta fraude por más de 590 mdp en Becas Benito Juárez

Ciudad de México, a 7 de octubre 2026.- De acuerdo con una auditoría realizada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), en los programas de becas Benito Juárez se detectó un conjunto de pagos por 592.3 millones de pesos a 67 mil 142 estudiantes cuyos datos no se validaron ante el Registro Nacional de Población (Renapo), durante los ejercicios fiscales 2024 y 2025.

Igualmente, el medio La Jornada indicó que ese reporte forma parte de las irregularidades de al menos 5 mil 639 millones de pesos en el ejercicio de recursos públicos federales, entre las que se encuentran pagos sin comprobar, obra pagada y no ejecutada y sobreprecios, que la dependencia observó en sus auditorías de 2025, con base en datos del Informe del Resultado de la Fiscalización 2025.

En lo que respecta a los apoyos a estudiantes, la dependencia federal encontró que en 2024 el Banco del Bienestar no entregó 95 mil 960 tarjetas, de las cuales 94 mil 251 aparecían como activas, pese a que la norma establece que el banco las activará “una vez que las personas beneficiarias hayan recibido sus tarjetas bancarias”.

En ese sentido, mil 78 de esas cuentas se les dispersaron 8.6 millones de pesos. Mientras que otros 8.5 millones se pagaron a mil 376 alumnos de escuelas no prioritarias.

En el total de sus revisiones del 2025, la Secretaría indicó que la mayoría de los montos corresponden a recursos federales transferidos a los estados: 48 observaciones por mil 602 millones de pesos en ocho programas; entre las que destacan 751.4 millones en infraestructura hospitalaria, por “falta de devengo de recursos, inexistencia de documentación comprobatoria y justificativa del gasto”, y 716.5 millones en agua potable, por “falta de aportación estatal, obra pública con deficiencias e irregularidades volumétricas y recursos no comprobados”.