Sonesta Hotels debuta en México con una oferta de hospitalidad flexible, internacional y con sello local

Ciudad de México, a 13 de agosto de 2025.- Sonesta Hotels International, una de las cadenas hoteleras más antiguas y respetadas del mundo, anuncia su llegada al mercado mexicano con una propuesta integral que abarca desde experiencias de lujo hasta opciones para viajeros de negocios y turismo familiar. Con operaciones ya en marcha en Puerto Vallarta a través de la marca Classico, la compañía prepara la introducción de su marca en la Ciudad de México con una apertura próxima.



La expansión de Sonesta a México se realiza en alianza con GHL Hoteles y Aiken Hospitality, socios estratégicos que aportan conocimiento del mercado regional y experiencia operativa en América Latina. “México está en la agenda de viajes de todo el mundo. Reconocemos su madurez económica, su potencial turístico y la creciente demanda interna. Queremos ser parte activa de esta evolución”, señaló Brian Quinn, Chief Development Officer de Sonesta Hotels International.



La compañía, fundada en 1937 y con sede en Boston, ha construido su reputación sobre un modelo flexible que responde a distintos tipos de viajeros: desde quienes buscan experiencias exclusivas en Royal Sonesta y MOD, hasta quienes viajan por negocios o turismo en las gamas media y económica con marcas como Sonesta Select o Red Lion Hotels.



El proyecto para México contempla un desarrollo diversificado que permita atender a todos los segmentos de mercado. “En la Ciudad de México vemos la posibilidad de contar con 20 o 30 propiedades distribuidas en distintas zonas y rangos de precio. Desde viajes corporativos hasta experiencias de ocio, tenemos un producto adaptado a cada viajero”, agregó Quinn.



La alianza estratégica con GHL y Aiken permitirá a Sonesta ofrecer experiencias de hospitalidad que integren bienestar, renovación y gastronomía de alto nivel, con operaciones adaptadas a la cultura y expectativas del mercado mexicano.



“México es un país con vocación viajera y con una riqueza cultural y natural única. Nuestra visión es ser un socio confiable tanto para los viajeros nacionales e internacionales como para los propietarios y operadores locales”, puntualizó Quinn.



Con más de 1,100 hoteles en 9 países y en expansión hacia nuevos mercados, Sonesta consolida con su entrada a México una estrategia que busca fortalecer su presencia en América Latina, reconociendo el papel del país como uno de los destinos más relevantes del continente.



La compañía confirma que continuará explorando oportunidades en otros destinos estratégicos de México, como la Riviera Maya, Los Cabos y Guadalajara, reforzando así su compromiso de aportar una oferta hotelera diversa y competitiva para el país.