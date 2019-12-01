Semigrante emite recomendaciones para el ingreso de connacionales a México por vacaciones

Semigrante emite recomendaciones para el ingreso de connacionales a México por vacaciones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 19:39:42
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Morelia, Michoacán, 30 de marzo de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) compartió recomendaciones e información útil para orientar a las y los connacionales que regresan al país durante la temporada vacacional, con el fin de facilitar su ingreso a México y evitar contratiempos.

La dependencia recordó la importancia de tramitar el Permiso de Importación Temporal de Vehículos (ITV) para quienes viajen en automóvil, el cual puede gestionarse hasta con seis meses de anticipación en oficinas consulares de México en Estados Unidos, en los módulos de Banjercito en la frontera y en línea.

Asimismo, informó que se permite ingresar al país con mercancías adicionales al equipaje personal sin pagar impuestos, hasta por un valor de 500 dólares, dependiendo de la forma de ingreso. En caso de exceder ese monto, es necesario realizar la declaración correspondiente ante la autoridad aduanera.

También se recomienda a las y los viajeros contar con documentos de identificación vigentes, como pasaporte mexicano, credencial para votar del INE, acta de nacimiento, matrícula consular o carta de naturalización, lo que facilita el ingreso al país y evita demoras en los puntos de revisión.

“Para muchas familias migrantes, regresar a Michoacán es un momento muy esperado. Por eso buscamos que su llegada sea segura, ágil y sin contratiempos, brindándoles información clara para que conozcan sus derechos y los trámites que pueden realizar”, señaló el titular de la Semigrante, Antonio Soto Sánchez.

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